A primeira página do DN de terça-feira

Presidente do Tribunal Constitucional revoltado com "promoção da homossexualidade". É esta a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, dando conta que João Caupers, no dia da promulgação da lei do casamento gay, descreveu "os homossexuais" como "inexpressiva minoria cuja voz é ampliada despropositadamente pelos media".

Anti "lobby gay", o novo juiz-presidente do Tribunal Constitucional declara-se da "maioria heterossexual" e diz não estar "disposto, nem disponível para ser "tolerado" por eles".

---

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque fotográfico desta edição vai para a Praça do Império, em Lisboa. A petição para manter os brasões já está na Assembleia Municipal, enquanto o vereador José Sá Fernandes afirma, ao DN: "Deixem-me arranjar o jardim e logo se vê".

---

Outro tema de grade destaque deste número é o regresso às aulas. Primeira semana correu bem, mas há ainda muitas dificuldades, é o título. Isto porque do pré-escolar ao secundário, os alunos voltaram à escola já mais adaptados, mas a distância continua a levantar preocupações, sobretudo para acompanhar miúdos com dificuldades. Pausa letiva repentina trouxe perda de aprendizagem, lamentam os professores.

Outros títulos:

- Covid roubou 12 milhões de turistas e 3 mil milhões de receita

- Marcelino da Mata. O mais temido comando africano do Exército português não teve honras militares na despedida

- Reparação do Mosteiro de Alcobaça feita com cal e areia. Não há betão, garante DG do Património

- Independentistas com mais de 50% dos votos e porta aberta na Catalunha

- De O Senhor dos Anéis a Regresso ao Futuro, não há quem pare as festas (virtuais) em Hollywood

- Não há samba nem desfiles no país do Carnaval