A primeira página do DN de sexta-feira

Sismo em Lisboa. "Estamos em cima de um barril de pólvora que um dia vai rebentar". As palavras são do professor do Instituto Superior Técnico, Mário Lopes, que não desvaloriza o sismo de 3,4 na escala de Richter que se sentiu esta quinta-feira na capital.

O especialista em engenharia sísmica sublinha que é importante lembrar que não são cumpridas as exigências de construção para resistir a sismos fortes. Para ler com atenção na edição impressa (e no epaper) do DN.

Destaque fotográfico vai para os projetos de lei para forçar revelação de filiações secretas. PS vota contra, PCP deve segui-lo, pelo que não passarão.

Quanto à pandemia, o título do dia: Mais benefício do que risco. Vacina da AstraZeneca retomada, mas há que reforçar confiança da população.

Outros títulos:

- Governo cria subgoverno para controlar gasto dos fundos europeus

- Acordo com a TAP aguenta a Groundforce por mais dois meses

- Uma década de ida e volta da esperança ao caos na Líbia

- Prevenção do terrorismo "vazia" e sem coordenação