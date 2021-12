A primeira página do DN de segunda-feira

Apoios. Como o governo fintou o Parlamento para meter mais 317 milhões no Novo Banco. No final de 2020, uma maioria parlamentar liderada pelo BE barrou João Leão, que queria uma nova dotação de milhões para o Novo Banco. A AR chumbou, mas os milhões apareceram na mesma.

Entrevista a José Ramos-Horta. "Português como língua de Timor foi consensual. Por razões que não têm nada que ver com o que alguns idiotas dizem, que é saudosismo".

África do Sul perde a consciência moral. Morreu aos 90 anos o sul-africano que liderou pela palavra e pelo exemplo a luta não violenta contra o regime racista. Frontal, já em democracia o "prisioneiro da esperança" nunca deixou de criticar o poder.

Oposição arrasa mensagem de Natal "sem esperança" que "esqueceu" o país. Unanimidade à Esquerda e à Direita. Todos criticam discurso "monotemático" que "passa a ideia de que o principal problema" de Portugal é a pandemia. PSD e CDS coincidem nos argumentos. PCP e BE lamentam "ausência de "respostas".

Outros temas:

- Entrevista a Diogo Feio."Espero que o CDS e a IL mostrem que são úteis a uma maioria de centro-direita"

- Óbito. O jornalista e editor João Paulo Cotrim morreu este domingo aos 56 anos.

- Cultura. Dez livros que não pode deixar de começar a ler ainda este ano