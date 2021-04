A primeira página do DN desta quarta-feira

Johnson & Johnson. Portugal vai recomendar vacina com limite de idade. É esta a notícia que faz manchete do DN desta quarta-feira.

Agência Europeia de Medicamentos reitera confiança, mas confirma "possível" ligação entre à formação de coágulos. Cabe agora aos países definir recomendações. O DN apurou que Portugal deverá seguir solução dada à vacina da AstraZeneca: só para maiores de 60 anos.

Outro destaque vai para as Forças Armadas. PSD reúne-se com generais contra a lei do governo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Rússia também merece relevo, com: Estado da Nação de Putin na sombra de Navalny.

O discurso mais aguardado do presidente russo, Vladimir Putin, acontece nesta quarta-feira, diante da Assembleia Federal - que junta as câmaras do parlamento, ministros e governadores - e de 450 jornalistas.

E ainda a situação em Angola: Luanda, uma capital à mercê da chuva.

Mais de sete horas de chuvas torrenciais trouxeram o caos e a morte à capital angolana. Os efeitos dramáticos numa cidade que alberga sete a oito milhões de habitantes, a esmagadora maioria a viver em musseques.

Outros títulos:

- Decisões de Manuel Salgado em Lisboa sob suspeita de corrupção

- Corte nas gorduras do Estado dá para pagar injeção no Novo Banco

- Em Ponte de Sor vai nascer o primeiro avião português