A primeira página do DN de amanhã

Entrevista DN/TSF a Ana Mendes Godinho faz manchete do DN esta sexta-feira. "Sustentabilidade da Segurança Social exige novas fontes de financiamento"

Ministra do Trabalho defende valorização das remunerações em Portugal e realça importância da subida do salário mínimo. Garante que o governo se mantém focado nos jovens e na formação e dá o exemplo do projeto-piloto que arranca nesta semana e chegará a 5 mil pessoas no próximo ano.

Destaque ainda para o relatório do Conselho das Finanças: Década perdida e robôs voltam a ameaçar pensões

E as declarações de Paulo Futre: "Rafa tem o meu estilo. E se não fosse a pandemia, Pote valia 100 milhões"

Outros títulos

Siza Vieira: "Há 12 mil milhões de euros em incentivos às empresas"

Ministro da Economia lembra que PT2030 e PRR são "oportunidade de apoiar transformação da economia portuguesa". Agendas Mobilizadoras são exemplo disso e há 64 consórcios dispostos a investir 9,8 mil milhões, quase metade em energia.

PSD. Direção de Rio "não vai tolerar afronta" dos que levam às listas apoiantes de Rangel

Abusos na Igreja. Coordenador de investigação pede a vítimas "deste crime hediondo que falem sem medo"

Covid. Em 15 dias, farmácias fizeram 270 mil testes gratuitos

José Cid. Regresso ao rock progressivo no 25.º álbum