A primeira página desta segunda-feira

PSD. Luís Montenegro quer ser alternativa de "emergência" nacional. Sociais-democratas aprovam moção do novo líder do PSD, que separa águas de IL e Chega e ataca fraquezas do governo.

Marcelo no Brasil. Geopolítica e economia na "longa conversa" com Lula da Silva.

Pedro Pita Barros: "O SNS chegou a este ponto por falta de gestão"

T1 a T4 entre 300 e 750 euros. Oeiras lança programa de habitação acessível e rendas apoiadas

Mariano Fazio. Número dois da Opus Dei acredita que o próximo Papa "pode ser europeu, até mesmo italiano"

Outros destaques:

- Reabilitação. Construção trava e recuperação de casas recua 45% até abril

- Futebol. Benfica desvia João Victor do FC Porto e atrai mais de 20 mil à Luz para ver treino.

- EUA. Secretária de Estado adjunta para os Oceanos destaca papel de Portugal na conservação do Atlântico

- Literatura. Lisboa Árabe, de Sérgio Luís de Carvalho, leva-nos por mil anos de História