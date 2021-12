A primeira página do DN desta terça-feira

Direita e PAN aprovaram mais leis do governo do que a esquerda. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Dos 90 diplomas apresentados, dois terços passaram com apoio do PSD, a que muitas vezes se somaram, à vez ou em conjunto, as outras bancadas da direita. O partido de Inês Sousa Real foi o que mais ajudou Costa. BE e PCP só viabilizaram sete propostas.

Destaque ainda para: Edite Estrela na frente para liderar AR

Após o ex-banqueiro ter sido presente a um juíz, o DN noticia que: Ministério Público português e sul-africano juntam trunfos contra João Rendeiro.

E na covid-19: Maria do Céu Machado. Crianças perguntam "se vão morrer" e "querem ser vacinadas", conta pediatra.

Outros títulos

Relatório. Um em cada quatro portugueses fecha 2021 com mais dívidas que nunca

IMI e IMT. Receita de impostos municipais volta a cair

Logística. Exportações de vinho abrandam por falta de contentores

Diplomacia. Imigração e nuclear entre temas em que Macron conta com apoio de Órban

Champions. A bronca no sorteio que ajudou Benfica e trouxe azar ao Sporting