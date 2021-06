A primeira página do DN desta terça-feira

Lisboa em contraciclo na covid com as grandes capitais europeias. É esta a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, dando conta da situação pandémica.

Os novos casos em Lisboa e Vale do Tejo são 64% dos registados em Portugal, enquanto

em Madrid, Paris, Berlim, Roma e Londres representam menos de 25% dos respetivos totais nacionais. E só em França a capital é também a região mais afetada.

Ainda relativamente à covid-19, destaque ainda para: Crianças e jovens devem ser vacinados o mais depressa possível. Quem o diz é o imunologista Santos Rosa.

Chamada de capa também para a opinião dos especialistas Patricia Akester e Filipe Froes, que escrevem: Portugal, Reino Unido e um corredor aéreo com síndrome de bipolaridade: ora abre ora fecha.

Outros títulos:

- Corrupção. Mais de 20 propostas e porta aberta à punição do enriquecimento injustificado

- Ronaldo nunca marcou à França. Mas Lloris não tem boas memórias

- Património do Teatro de São Carlos será estudado e inventariado pela Nova

- Macron e Le Pen com ensaio negativo no dia do cisma dos franceses

- Banco de Portugal antecipa aumento do malparado na banca