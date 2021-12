A mensagem de Marcelo: "A gratidão do Presidente da República" nos 157 anos do DN

"157 anos de gratidão, 157 anos de aposta no futuro. E essa é a mensagem. Futuro mais ainda do que presente e mais ainda do que passado. Portugal precisa do Diário de Notícias forte. O Diário de Notícias forte é essencial a uma comunicação social mais forte, a uma democracia mais forte, a um Portugal mais forte.".

É esta a mensagem central que Marcelo Rebelo de Sousa gravou para o 157.º aniversário do Diário de Notícias. Veja e ouça em cima na íntegra.