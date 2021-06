A capa do DN deste sábado

"Alerta está nos jovens adultos entre os 20 e os 40 anos". Esta é a manchete do DN deste sábado e dá conta da atual situação pandémica em Portugal.

No serviço de Medicina 2-A do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a enfermaria voltou a ter as 21 camas ocupadas e já teve de abrir mais 21. São sobretudo homens jovens. "É muito duro entrar ali e ver-lhes o medo no olhar", contam os profissionais de saúde. Admitem que a vacina reduziu risco e gravidade da doença. Mas não acabou com ela, lembram. Uma reportagem para ler este sábado, no seu DN.

Também em destaque nesta primeira página, o arranque da nova rubrica "Conversa de Elevador", uma série de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Para começar, este sábado, Carlos Moedas. "Mora nas Amoreiras, tem vertigens e promete aos lisboetas 'sangue, suor e lágrimas'".

Outros títulos:

- Auditoria. Câmara de Lisboa entregou dados pessoais dos organizadores de 52 protestos

- Antuérpia. Três portugueses morrem em desmoronamento de escola na Bélgica

- Diana Soller, especialista em assuntos americanos. "A administração Biden quer NATO antichinesa, o que não agrada a muitos aliados"

- Euro 2020. "Achar que Portugal é favorito com a Alemanha, na Alemanha, é passar do limite"

- Lin-Manuel Miranda. Prodígio da Broadway de raízes latinas e herança de Hollywood

- Brunch com Luís Barradas. "O choco frito de Setúbal, à antiga, com azeite e alho, é mais rijo, mas é tão bom..."

E ainda, no suplemento de economia Dinheiro Vivo, grátis com o DN, uma reportagem no Marriott. Gerir pessoas e planear ao dia: como o maior hotel do país vive a crise sanitária.