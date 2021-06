A capa do DN deste domingo

"Justiça portuguesa é branda com ameaça terrorista". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Condenação de jihadistas portugueses foi confirmada, mas com pena mais leve na Relação. Peritos alertam que quase não se distingue entre apoio e adesão a terrorismo. Especialistas contestam "imprudência", que contraria corrente europeia e "pode custar caro".

Também em destaque nesta primeira página a derrota de Portugal no Euro2020 frente à Alemanha. "Não foi má fortuna, foram muitos erros. Portugal complica contas do apuramento".

Outros títulos:

- Cultura "discriminada" contesta regras do DGS e do governo

- Fadigas, faltas de ar e memória: sintomas de "longo covid" preocupam infecciologistas

- Lisboa: 1384 versus 2021. Historiador Valentino Viegas conta como foi o outro cerco

- Franchising expande-se, contra expectativas, em pandemia

- Corrida ao solar acelera com mais 12 centrais a sair do papel

- Ex-embaixador do Egito em Paris e Londres. "PIB dos países do sul do Mediterrâneo poderia aumentar 20 ou 30% se o potencial das mulheres fosse aproveitado"

- Panorâmico de Monsanto. A arte urbana ganhou uma casa e Lisboa agradece

- Encarregado de Proteção de Dados que Medina quer exonerar trabalha na autarquia há 33 anos

Também este domingo, grátis com o seu DN, mais uma edição da revista Notícias Magazine