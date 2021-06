A capa do DN desta segunda-feira

"Peritos avisam: tragédia de Pedrógão pode repetir-se em breve". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Quatro anos depois do grande fogo que vitimou 66 pessoas, quando fugiam das chamas, a região de Pedrógão Grande está de novo em ponto de combustão, alertam investigadores, para quem o fenómeno pode repetir-se já este ano.

Também em destaque nesta primeira página, uma entrevista com Tiago Barbosa Ribeiro, candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. "O projeto de Rui Moreira está esgotado, em desintegração".

Outros títulos:

- Lisboa. Como Salvação Barreto fez mirrar a Rua da Betesga

- Pinto de Abreu, líder da caixa dos advogados. "Houve desinformação e enorme manipulação" no referendo sobre a escolha do regime de previdência

- Indústria. Têxteis hospitalares made in Portugal vão vender-se ao Dubai e mais além

- Ranking Financial Times. Há quatro mestrados portugueses entre os melhores do mundo em Finanças

- Aconteceu há 100 anos. O crime de Aliparça e as obras do Rossio chutadas "lá para 1924" faziam notícia no DN a 21 de junho de 1921

- O álbum de Rui Miguel Tovar conta "os bons tempos em que hóquei, atletismo e ciclismo entusiasmavam a malta"