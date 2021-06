A capa do DN desta quarta-feira

"Peritos pedem ação imediata em Lisboa". A manchete do Diário de Notícias dá conta da preocupação de vários especialistas, que apontam um "cocktail explosivo" e querem redução de contactos na capital. Governo vinca que revisões são a cada duas semanas e que a gravidade da doença não é igual ao início do ano.

Em destaque também o relacionamento institucional entre Presidente e Primeiro-Ministro, com o "aviso forte" de Marcelo a Costa sobre a irreversibilidade do processo de desconfinamento.

O grande destaque fotográfico da capa vai, no entanto, para a entrada vitoriosa da Portugal no Euro 2020, com a vitória por 3-0 sobre a Hungria. "Portugal entra a ganhar e Ronaldo bate mais dois recordes".

Outros títulos:

- Von der Leyen dá hoje ok a "plano robusto" com nota máxima no controlo da fraude

- Centeno prepara-se para rever fortemente em alta o crescimento de 2021

- Isolamento. Solidão afeta mais de 40 mil idosos e muitos são vítimas de violência

- Livro de Moreira Rato. Investir em Portugal "dava despedimento"

- Viana do Castelo. Pôr os miúdos a brincar na rua

- Biden e Putin. Frente-a-frente numa cimeira de baixas expetativas

- Intrum. Empresas veem recuperação mais longe.