157 anos a inovar. Não perca a edição de aniversário do DN

A capa do jornal de aniversário do DN do ano passado.

157 anos do DN

O Diário de Notícias está de parabéns este mês pelos seus 157 anos, que se completam no dia 29 de dezembro. Assim, o mais antigo diário português lança uma edição especial de aniversário nas bancas na próxima quarta-feira.

São mais de 70 páginas, com a previsão exclusiva para 2022 da The Economist e com vários convidados especiais que apontam caminhos para recuperar, renovar e reinventar Portugal e o mundo.

O DN convida todos os leitores a fazer um brinde e, no dia 29 na compra do jornal diário, oferece a edição do DN de há 100 anos e ainda uma garrafa de espumante Freixenet.

"A inovação, rigor e credibilidade, quer no online quer todos os dias nas bancas em papel, continuarão a ser a grande aposta para 2022", afirma a diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim.