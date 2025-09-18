Revista de imprensa. Governo vende sede do Conselho de Ministros e MP investiga acesso a Medicina no Porto

A vitória de Isaac Nader nos 1500 metros dos mundiais de atletismo tem destaque na imprensa nacional esta quinta-feira, 18 de setembro, mas é Mourinho, e a possibiliddae de vir treinar o Benfica que domina as capas, nomeadamente dos desportivos. "Dia M", titula o Record, que escreve que o técnica assina por duas épocas e começa já a trabalhar. "Chegou", realça a Bola; "Mourinho até 2027", destaca o Jogo.No Público, o destaque vai para a notícia de que o Governo vai aprovar esta quinta-feira a venda de cerca de dez imóveis do Estado, entre os quais a sede da presidência do Conselho de Ministros, com o objetivo de canalizar o essencial da verba arrecadada para financiar políticas de habitação. Para arrendamento acessível, será ainda aprovado o procedimento para o lançamento de parcerias público-privadas (PPP) em cerca de 15 imóveis do Estado.O Jornal de Notícias avança que o Ministério Público investiga o acesso a Medicina no Porto. O processo resultou de uma denúncia que chegou à Universidade do Porto (U.Porto), que participou o caso ao MP. A PGR confirmou a existência de um onquérito relaconado com o concurso.O Correio da Manhã escreve que a Carris contrata manutenção do Elevador da Glória a preço de saldo, dizendo que a empresa adjudicou a componente de manutenção dos elevadores, em 2022, por metade do preço base fixado no concurso.No Diário de Notícias destacamos que a redução de IRC para 17% até 2028 não agrada aos patrões, que querem taxa nos 15%. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 18 de setembro.O Negócios avança que acionista minoritário da Teixeira Duarte quer ter lugar na administração e explica: "a Dualis Capital, sociedade detida a meias pelos empresários nortenhos Eduardo Sardo e Gaspar Ferreira, diz-se “confortável” com a participação atual, mas “não exclui a possibilidade de novos reforços”.O Le Monde dá destaque ao dia de greve que marca esta quinta-feira, lembrando que os sindicatos estão unidos nas ruas na tentativa de influenciar as decisões orçamentais pela primeira vez desde junho de 2023.O The Guardian dá também destaque à situação em França e diz que o novo primeiro-ministro está sob pressão com as greves esta quinta-feira.O espanhol ABC realça que o PSOE recua na imposição do catalão nas escolas.