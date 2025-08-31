Revista de imprensa. Da Concorrência que continua sem conseguir multar a Montenegro que trava acesso a imóveis

O Público avança este domingo, 31 de agosto, que a Concorrência continua sem conseguir multar o retalho alimentar. Explica que as coimas de 675,7 milhões de euros estão “suspensas” pelo Tribunal da Concorrência à espera do Tribunal de Justiça da UE e que a grande limitação é a validade da prova constituída por correio electrónico. Ainda sobre os incêndios que todos os verões acontecem em Portugal, o Público traz uma reportagem que mostra que "a prometida transformação da paisagem começou tarde e arrisca-se a perder financiamento". Diz que "os primeiros trabalhos de programa lançado em 2020 só foram para o terreno em 2024, com fundos do PRR, mas não em todo o país. Algumas dessas áreas já foram afetadas pelos incêndios deste ano".No Jornal de Notícias, o destaque vai para uma entrevista (feita em parceria com a TSF) ao diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, que tem o título: "Porque há de fechar uma urgência que, em vez de seis, tem cinco médicos?". "Tendo lá cinco médicos, com certeza que têm capacidade para responder não ao número de partos médio habitual, mas a alguns. E, portanto, o que pode fazer é responder a alguns e, então, quando atingir o limite, pode começar por transferir o paciente, e é uma decisão médica perante aquele caso concreto", defende. O responsável "prefere ter os serviços abertos mesmo que não cumpram padrões da Ordem dos Médicos", resume o jornal. "Um sistema complexo como o SNS nunca estará sem problemas, nem o SNS português nem nenhum sistema de saúde do Mundo", diz Álvaro Almeida.O Correio da Manhã conta que Luís Montenegro impede acesso público a 55 imóveis que declarou à Entidade para a Transparência. "Primeiro-ministro opôs-se à divulgação do número da matriz dos seus imóveis e a Entidade para a Transparência aceitou. Casas e terrenos passam a estar fora do escrutínio público", diz o jornal.Nos desportivos, o destaque vai para a vitória do FCPorto frente ao Sporting em Alvalade (1-2). "O Porto voltou", titla a Bola; "Williamagia", escreve o Record; "Dragões de Ouro", diz o Jogo. Também a contratação de Sudakov pelo Benfica está nos três desportivos.O espanhol El Mundo escreve que a Moncloa reconhece o desgaste internacional de Sánchez: "Ele optou por se dedicar à política interna." O El País diz que Espanha está presa numa emergência climática. "Depois de um verão de temperaturas extremamente elevadas e incêndios devastadores, as chuvas preocupam agora os cientistas", escreve o jornal.O Le Monde realça que o Partido Socialista afirma estar "pronto para governar" e defende Matignon, juntamente com a esquerda e os ecologistas.O The Guardian traz um estudo, segundo o qual "medicamentos para emagrecer podem reduzir para metade o risco de morte precoce em doentes cardíacos".