A anunciada obra de restauro da Escola Froebel - Creche do Jardim da Estrela, onde as crianças de Lisboa aprendiam a conviver com a natureza foi recebida com entusiasmo. Mas tornou-se amarga surpresa quando, no fim de semana, no lugar do edifício os lisboetas encontraram um monte de entulho. "A Câmara Municipal de Lisboa anunciou publicamente que aquele chalet histórico, por cuja recuperação e bom uso há anos vimos pugnando, seria alvo, finalmente, de uma operação de conservação e restauro", explica o movimento Fórum Cidadania Lx, que se dedica "à defesa do património arquitetónico, histórico e imaterial da cidade de Lisboa". Mas a pretexto da reconversão em biblioteca do ambiente, o edifício foi demolido, denuncia o grupo de cidadãos.

A autarquia liderada por Fernando Medina justifica a opção com o facto de 70% dos materiais de origem não estarem "em condições de ser restaurados, pois encontram-se comprometidos na sua integridade estrutural". Ainda assim, a câmara garante que "a intervenção visa conservar e restaurar o maior número possível de peças originais, assim como reabilitar as fundações de um equipamento datado do fim do século XIX que estava muito degradado devido a fatores como a humidade e a infestação dos elementos em madeira por térmitas".