Marchas Populares condicionam trânsito em várias artérias de Lisboa

O desfile das Marchas Populares vai condicionar o trânsito na Avenida da Liberdade e nas diversas artérias de Lisboa.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa especifica que o trânsito será condicionado nos seguintes períodos:

12 de junho (das 00h00 às 05h00): circulação na Avenida da Liberdade cortada entre a Rua Alexandre Herculano e Rua das Pretas, para a realização dos ensaios.

De 12 de junho (17h00) a dia 13 (10h00): corte total da circulação na Avenida da Liberdade, Rua António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça do Marquês de Pombal, Rua Braamcamp, Rua Duque de Palmela, Rossio e acessos a Baixa provenientes do Martim Moniz. Às 17h00 de dia 13, o eixo central da Avenida da Liberdade, é encerrado ao tráfego entre a Rua Alexandre Herculano e os Restauradores, com o corte a ser realizado junto ao teatro D. Maria II. O Rossio ficará apenas acessível a transportes públicos neste período. Às 18h00 de dia 13, o tráfego no eixo da Avenida da Liberdade será encerrado a partir da rotunda do Marquês de Pombal. A circulação na rotunda ficará apenas assegurada aos transportes públicos. Às 21h00 do mesmo dia, o corte de tráfego estende-se ao Rossio; no Martim Moniz são cortados os acessos à Baixa.

A câmara municipal informa ainda que, nos locais, estará presente a polícia "para coordenar a garantir, durante os condicionamentos, a segurança viária e assegurar os desvios necessários, em especial dos veículos prioritários."