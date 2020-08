Quatro baleados em desordem no Bairro Padre Cruz

Quatro pessoas foram baleadas numa desordem ocorrida no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, ocorrida esta quinta-feira cerca das 15:20, revelou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, a PSP foi chamada devido a "uma desordem entre vários indivíduos" no bairro, na freguesia de Carnide, mas quando estou ao local já não se encontravam nenhum dos intervenientes, pelo que ainda não foram feitas quaisquer detenções.

Da desordem resultaram quatro pessoas baleadas, que estarão a ser atendidas no Hospital de Santa Maria, com ferimentos ligeiros nos membros superiores, inferiores e na zona do abdómen.

Este tiroteio aconteceu um dia depois de terem ocorrido confronto físicos no bairro e de ter sido apresentada uma queixa à PSP, contou ao DN o Comissário Artur Serafim, Chefe do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública.

A causa destes desacatos permanece desconhecida.

O caso está agora entregue à Polícia Judiciária.