Vários mortos e feridos em ataque com faca na Alemanha

Várias pessoas foram mortas e outras feridas num ataque em Wurtzburgo, no sul da Alemanha, Alemanha, informou a polícia local no Twitter.

De acordo com a imprensa alemã, tratou-se de um ataque com faca.

O agressor foi preso, informou a polícia, que garantiu que já não há mais perigo para a população.

Não foram dados detalhes sobre as motivações ou a identidade do agressor.

De acordo com o jornal Bild, que não cita as suas fontes, pelo menos três pessoas foram mortas e seis ficaram feridas no ataque com faca cometido por um homem que se lançou contra transeuntes na cidade bávara antes de ter sido atingido na perna por um tiro disparado pela polícia.

A polícia escreveu que não tinha indicações que exista outro agressor.

Um grande reforço policial foi mobilizado para o centro da cidade.

A porta-voz da polícia, Kerstin Kunick, citada pela agência Associated Press (AP), referiu que as forças policiais locais foram alertadas por volta das 17.00 locais (16.00 em Lisboa) sobre a ocorrência de um ataque com uma arma branca na praça Barbarossa, localizada no centro da cidade de Wurtzburgo.

Wurtzburgo é uma cidade com cerca de 130 mil habitantes, localizada entre Munique e Frankfurt.