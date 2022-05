Vários feridos em Nova Iorque após falso tiroteio gerar pânico num estádio

Várias pessoas ficaram feridas no início da noite de sábado num estádio de Nova Iorque quando as pessoas entraram em pânico ao confundiram ruídos com tiros, causando uma debandada.

Os acontecimentos ocorreram no final de um combate de boxe entre Gervonta Davis e Rolando Romero, no Barclays Center, a arena natal das redes de Brooklyn da NBA, que já se encontrava vazia após o combate.

Uma dúzia de pessoas ficaram ligeiramente feridas e foram tratadas nos hospitais da zona depois de vários ruídos terem sido confundidos com tiros, fazendo com que parte da multidão corresse à procura de segurança.

Scary moment as crowds pour back into Barclays Center, my fear was a shooting but those fears proved unfounded. pic.twitter.com/pcBdfwWplt - Ryan Songalia (@ryansongalia) May 29, 2022

Entre os participantes no evento estava a tenista japonesa Naomi Osaka, que explicou na rede social Twitter que ouviu gritos e viu pessoas a correr e a falar de um atirador no estádio, o que a deixou "petrificada".

O Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), após investigar a ocorrência, confirmou que não foram disparados tiros e que todo o episódio resultou de uma confusão que desencadeou o pânico.