Biden rejeita pedido da UE e não vai adiar retirada total do Afeganistão

Os líderes da União Europeia exigiram esta terça-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que continue a proteger o aeroporto de Cabul até que as operações para evacuar afegãos vulneráveis sejam concluídas.

No rescaldo da videoconferência dos G7, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que os líderes europeus instaram seus os "amigos americanos" a "proteger o aeroporto durante o tempo necessário para completar as operações e garantir um acesso justo e equitativo ao aeroporto para todos os cidadãos com direito a serem evacuados".

Porém, esse pedido foi rejeitado por Biden, que decidiu não estender a data limite para a evacuação de cidadãos do Afeganistão, avançou fonte oficial à Associated Press.

Por outro lado, os G7 exigem que os talibãs garantam uma passagem segura para aqueles que saírem do Afeganistão após prazo de 31 de agosto, frisou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que convocou a reuniao de emergência.

De acordo com o líder do Reino Unido, os G7 acordaram "um roteiro" para a forma como se vão relacionar com os talibãs no futuro. "A condição número é garantir, até 31 de agosto e depois, uma passagem segura para aqueles que querem sair do Afeganistão", salientou.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

A vitória relâmpago dos talibãs causou uma grave crise política, tornando muito difícil, em particular, a retirada de diplomatas, soldados e colaboradores afegãos do país.

A presença das forças militares norte-americanas em Cabul até 31 de agosto "não será suficiente" para retirar do país "todos aqueles que queremos tirar", alertou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, repetindo um argumento partilhada por vários países.

em atualização