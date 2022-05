Um morto e sete feridos num tiroteio no estado americano do Oklahoma

Uma pessoa foi morta e sete ficaram feridas numn tiroteio, ao início deste domingo num festival ao ar livre no leste de Oklahoma, disseram as autoridades.

Dois jovens foram baleados no evento do Memorial Day perto de Taft, cerca de 16 quilómetros a sudeste de Tulsa, disse o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma em comunicado.

Testemunhas disseram que houve uma discussão que precedeu o tiroteio, logo após a meia-noite, refere a agência de notícias britânica Associated Press (AP). Ninguém foi preso, acrescenta.

Cerca de 1500 pessoas participavam no evento. Membros do Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee também estavam presentes e começaram imediatamente a prestar auxílio às vítimas, disse a departamento de investigação de Oklahoma.

Porém, o departamento não deu outros detalhes, incluindo sobre a situação dos feridos. O Gabinete do Xerife do Condado de Muskogee encaminhou a Associated Press para o departamento de investigação para obter mais informações. Mas o porta-voz do gabinete não respondeu aos contactos da AP.