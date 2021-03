Trump vai criar a sua própria plataforma para fazer frente ao Twitter

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, banido do Twitter desde janeiro, vai regressar às redes sociais dentro de três meses, "com a sua própria plataforma", anunciou este domingo um conselheiro do antigo Chefe de Estado norte-americano.

"Penso que vamos ver o presidente Trump de regresso às redes sociais provavelmente daqui a dois ou três meses, com a sua própria plataforma", disse Jason Miller à cadeia de televisão Fox News.

O conselheiro de Trump não deu mais informações sobre esta plataforma, indicando apenas que estão a decorrer várias reuniões em Mar-a-Lago, a residência do empresário republicano na Florida.

"Não há apenas uma empresa que contactou o presidente, há várias", disse Miller, acrescentando que "esta nova plataforma será qualquer coisa em grande e vai trazer milhões e milhões de subscritores".

O Twitter, que foi, na campanha e durante o período em que Trump esteve no poder, o seu principal meio de comunicação, suprimiu a conta @realDonaldTrump e os seus 88 milhões de seguidores, após a invasão e ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro.

O ex-presidente, que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, após ter sido derrotado nas eleições presidenciais de novembro de 2020 pelo candidato democrata Joe Biden, foi também banido -- de forma temporária ou definitiva --, da maioria das outras grandes redes sociais ou plataformas da Internet, como o Facebook, Instagram, Youtube ou Snapchat.

As suas mensagens intempestivas, que atravessaram permanentemente a vida política norte-americana e mundial nos últimos anos, tornaram-se menos audíveis, mas Trump continua a manter a sua influência no do Partido Republicano e não exclui a hipótese de se apresentar de novo como candidato às eleições de 2024.