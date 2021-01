Trump não vai estar na tomada de posse de Joe Biden

Donald Trump anunciou esta sexta-feira no Twitter que não vai marcar presença na tomada de posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos.

"Para todos aqueles que têm perguntado, eu não vou estar na tomada de posse a 20 de janeiro", tweetou o presidente cessante.

Joe Biden tomará posse no dia 20 de janeiro como 46.º Presidente dos EUA, depois de ter vencido as eleições presidenciais em 03 de novembro, mas só esta semana Trump assumiu a derrota e, na quinta-feira, prometeu pela primeira vez uma transição de poder pacífica.

Ao longo da história do país, somente três presidentes recusaram-se a acompanhar o presidente eleito na tomada se posse: John Adams (1801), John Quincy Adams (129) e Andrew Johnson (1869). Ou seja, tal não acontece há 152 anos.

Refira-se que na quarta-feira cinco pessoas morreram na invasão do Capitólio, sede do parlamento dos Estados Unidos, por apoiantes de Trump, para contestar o resultado das eleições de novembro, que consideram fraudulento.

As dificuldades manifestadas pela polícia para travar a invasão do Capitólio está a levar os congressistas a exigir uma revisão das operações de segurança no edifício, enquanto as autoridades estão a preparar um relatório sobre as condições que permitiram a intrusão de centenas de pessoas na sede de poder legislativo em Washington.

Os confrontos entre a polícia e os desordeiros interromperam a sessão das duas câmaras do Congresso para ratificar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, o que só aconteceu no dia seguinte.

Esta é a última etapa antes da tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro.

O recurso à 25.ª Emenda da Constituição para afastar Donald Trump da Casa Branca, acusado de incitar os apoiantes à invasão do Capitólio, está a ser defendido por numerosas vozes nos Estados Unidos, nomeadamente pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Os líderes democratas querem que o vice-presidente Mike Pence afaste desta forma Trump, assumindo a presidência interina, para impedir o Presidente cessante de atuar nas duas últimas semanas do mandato.