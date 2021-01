Biden no Twitter após partida de Trump: "É um novo dia na América"

O presidente norte-americano, Donald Trump, é o primeiro em quase 150 anos a não estar presente na tomada de posse do sucessor, Joe Biden. Em vez de participar na tradicional cerimónia de passagem de testemunho, prevista para depois das 11.00 (16.00 em Lisboa) no Capitólio, despede-se mais cedo de Washington, pelas 8.30 (13.30 em Lisboa), partindo da base militar de Andrews pela última vez no Air Force One para Mar-a-Lago, na Florida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever