Trump anuncia envio de tropas para Portland para lidar com “terroristas domésticos”
Internacional

Trump anuncia envio de tropas para Portland para lidar com “terroristas domésticos”

Para Trump, medida visa proteger instalações da Agência de Imigração e Alfândega, que descreveu estarem “sob cerco de ataques da Antifa [movimento antifascista] e de outros terroristas domésticos”.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado, 27 de setembro, o envio de tropas para Portland, no estado do Oregon, para lidar com “terroristas domésticos”.

O anúncio foi feito nas redes sociais, escrevendo que estava a instruir o Departamento de Defesa a “fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra”.

“Estou também a autorizar o uso da força total, se necessário”, assinalou.

Trump justificou a decisão por ser necessária para proteger as instalações da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA, que descreveu estarem “sob cerco de ataques da Antifa [movimento antifascista] e de outros terroristas domésticos”.

Desde o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o presidente republicano intensificou os esforços para enfrentar o que chama de “esquerda radical”, que ele culpa pelos problemas do país com a violência política.

No início de setembro, Trump descreveu a vida em Portland “como viver no inferno” e disse estar a considerar o envio de tropas federais, como ameaçou recentemente fazer para combater o crime noutras cidades, incluindo Chicago e Baltimore.

No verão, destacou a Guarda Nacional para Los Angeles como parte da sua intervenção policial no distrito de Columbia.

No Tennessee, Memphis tem-se preparado para um afluxo de tropas da Guarda Nacional e, na sexta-feira, o governador republicano Bill Lee afirmou que elas farão parte de um reforço de recursos para combater o crime na cidade.

