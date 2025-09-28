Tiroteio em igreja dos EUA faz um morto e nove feridos. O atirador também foi abatido

Um tiroteio na igreja mormon, na localidade de Grand Blanc, a Norte de Detroit, no estado do Michigan, fez um morto e nove feridos, entre os quais algumas crianças. As autoridades locais referem que o atirador foi abatido.De acordo com a polícia local, foi pedido às aos moradores para ficarem longe daquela área, até porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias encontra-se a arder.Segundo uma fonte citada pela cadeia de televisão norte-americana CNN, alguns feridos estão em estado muito grave, tendo sido transportados para um hospital local.O chefe da polícia do município de Grand Blanc, William Renye, revelou que o suspeito tem 40 anos e era da localidade de Burton, tendo conduzido o seu carro contra as portas da igreja. "O homem saiu do veículo e disparou vários tiros contra os indivíduos que estavam dentro da igreja”, revelou.Renye disse ainda o suspeito incendiou a igreja de forma "deliberada". O fogo já foi entretanto extinto pelos bombeiros, tendo o chefe da polícia acrescentando que é provável que sejam encontradas mais vítimas mortais dentro daquele local de culto, algo que só se saberá quando for seguro entrar na cena do crime..A procuradora-geral Pam Bondi já referiu nas redes sociais que este tipo de violência num local de culto "é arrepiante e de cortar o coração", enquanto o diretor do FBI, Kash Patel, disse estar a prestar toda a ajuda às autoridades locais. "A violência em um local de culto é um ato covarde e criminoso", acrescentou, numa publicação nas redes sociais.