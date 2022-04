Tiroteio em hotel no Mississípi faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram, esta quarta-feira, num tiroteio que decorreu num hotel no Mississípi, Estados Unidos, de acordo com a Associated Press. As autoridades norte-americanas indicam que o suspeito está barricado numa empresa perto do local onde tudo aconteceu e que estão a decorrer negociações com a polícia.

Foi fechado o acesso à área onde o suspeito está barricado, segundo a polícia da cidade de Gulfport.

Em atualização