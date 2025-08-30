Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tarcísio de Freitas com a mulher, Cristiane, numa foto que postou no Facebook no Dia dos Namorados.
Tem apoio, discurso e até lema mas Tarcísio ainda não é pré-candidato

Tarcísio de Freitas, o bem avaliado governador de São Paulo que foi ministro de Bolsonaro, ganha corpo como principal nome anti-Lula para as eleições presidenciais de 2026. Só falta o anúncio.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Tarcísio de Freitas
presidenciais
