Talibãs entram em Cabul mas têm ordens para não usar violência

Os talibãs já estão a entrar nos arredores de Cabul por todos os lados, segundo o ministério do Interior. De acordo com a agência Reuters, que revela que os combatentes tiveram ordens para não usar a violência na capital afegã e permitir a saída daqueles que desejem partir.

A informação é avançada por um dos líderes talibãs que está em Doha, onde decorreram negociações para uma solução política para o Afeganistão.

Segundo um porta-voz dos talibãs, os combatentes têm ordens para ficar às portas de Cabul e não entrar na cidade. Fontes indicaram à AP que os talibãs estão nos distritos de Kalakan, Qarabagh e Paghman.

De acordo com um comunicado dos talibãs, citado pela Al Jazeera, "negociações estão a decorrer para garantir que o processo de transião fica concluído em segurança, sem comprometer as vidas, as propriedades e a honra de ninguém, sem comprometer as vidas dos habitantes de Cabul".

Uma mensagem no Twitter do gabinete da presidência procura garantir aos cidadãos de Cabul que a situação está controlada, apesar de os talibãs estarem a entrar na cidade. "Houve tiroteios esporádicos em Cabul, Cabul não foi atacada, as forças de segurança e defesa do país estão a trabalhar em conjunto com parceiros internacionais para garantir a segurança da cidade, a situação está sob controlo", segundo a mensagem, citada pela BBC.

Não se sabe onde está o presidente afegão, Ashraf Ghani, que no sábado emitiu uma mensagem vídeo pré-gravada a dizer que não deixaria que houvesse um banho de sangue. De acordo com a Reuters, Ghani estará em negociações com o representante especial dos EUA para a reconciliação afegã, Zalmay Khalizad, e outros oficiais da NATO, tendo inicialmente dito que o presidente estaria em diálogo com os talibãs para uma "rendição pacífica" de Cabul.

EUA aceleram retirada

Os norte-americanos estão a acelerar a retirada do pessoal diplomático do país. Helicópteros Boeing CH-47 Chinook começaram a operar junto à embaixada pouco tempo depois de os talibãs capturarem a cidade de Jalalabad, com veículos diplomáticos a deixar também o local.

A imagem de helicópteros a retirar pessoas do telhado da embaixada era uma que o presidente dos EUA, Joe Biden, queria evitar, por causa dos paralelismos com a queda de Saigão e a derrota no final da guerra do Vietname, em 1975.

Helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk, que normalmente transportam militares, aterraram pouco depois na embaixada, segundo a AP, que relata fumo do edifício -- diplomatas receberam ordens para queimar documentos confidenciais antes de partir. Há cerca de cinco mil militares norte-americanos a ajudar à retirada.

Já a Rússia indicou que não planeia evacuar a sua embaixada. Um responsável do Ministério dos Assuntos Externos, Zamir Kabulov, disse à agência de notícias Interfax que está "em contacto direto" com o embaixador em Cabul e que os funcionários da embaixada continuam a trabalhar "calmamente" e que "nenhuma evacuação está planeada".

Jalalabad caiu sem oposição

Durante a noite, os talibãs capturaram Jalalabad sem oposição.

"Acordámos esta manhã com as bandeiras brancas dos talibãs por toda a cidade. Eles estão na cidade. Eles entraram sem lutar", disse Ahmad Wali, residente em Jalalabad, à agência de notícias AFP.

O movimento extremista islâmico também reivindicou a conquista da cidade. "Há momentos, os mujahidines entraram em Jalalabad, a capital da província de Nangarhar. Todas as áreas estão agora sob o seu controlo", disse Zabihullah Mujahid, um dos seus porta-vozes.

Os talibãs já controlam 26 das 34 províncias, assim como as respetivas capitais, segundo o balanço do The Long War Journal, da Fundação para a Defesa das Democracias. A ofensiva começou ainda em maio, mas a primeira capital provincial foi conquistada há apenas nove dias.