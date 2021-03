Sismo de magnitude 7,3 registado na Nova Zelândia

Um sismo de magnitude de 7,3 na escala de Richter atingiu esta quinta-feira a Nova Zelândia. Foi registado a cerca de 180 quilómetros de Te Araroa, em Gisborne, na Ilha do Norte.

Após o terramoto, as autoridades emitiram um alerta de tsunami. Foi pedido aos cidadãos que estivessem perto da costa para que se deslocassem "imediatamente" para o terreno elevado mais próximo.

O alerta já foi entretanto levantado, com as pessoas que tinham sido retiradas de casa a terem autorização para regressar.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 7.3 earthquake near EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat. - National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ - National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Segundo o site da Proteção Civil da Nova Zelândia, eram esperadas inundações nas regiões costeiras na costa leste da Ilha do Norte. "Correntes fortes e fora do comum e subida das águas imprevisível junto à costa são esperadas", indicavam, falando de ameaça para praias, portos, estuários e atividade de pequenos barcos. Na região em alerta, não se esperavam contudo ondas acima de um metro.

As autoridades indicaram que as primeiras ondas podem ter atingido a região às 03.14 da manhã de dia 5 (14.14 de dia 4 em Lisboa) e que a atividade do tsunami podia durar várias horas, pelo que a ameaça devia ser considerada como "verdadeira" até o alerta ser cancelado -- o que aconteceria menos de uma hora depois.

Já antes o sistema de alerta de tsunamis norte-americano, dizia que já não havia ameaça. "Com base em todos os dados disponíveis... a ameaça de tsunami deste sismo já passou", indicaram na terceira mensagem sobre o tema.

Mais de 50 mil pessoas afirmaram terem sentido o sismo, de acordo com serviço neozelandês de vigilância sísmica GeoNet.

O serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que se tratou de um terramoto de magnitude 6,9 (inferior à indicada pela Nova Zelândia), que atingiu a costa da Ilha Norte deste país.

De acordo com o USGS, o sismo ocorreu a 180 quilómetros a nordeste da cidade de Gisborne, a uma profundidade de 10 quilómetros.

"Com base nos parâmetros preliminares do terramoto, são possíveis ondas de tsunami perigosas nas costas localizadas a 300 quilómetros do epicentro do sismo ", referiu o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, com sede no Havai, levantando mais tarde o alerta.