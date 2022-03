Sismo de magnitude 7,1 na área de Fukushima

Um sismo de 7,3 graus de magnitude atingiu o leste do Japão esta quarta-feira.

A Agência Meteorológica do Japão disse que o foco do sismo se situou 60 quilómetros abaixo da superfície, embora outra fonte, o Sistema de Alertas de Tsunamis do Pacífico, refira 30 quilómetros. Pouco depois de atingir as 23h36 locais, um alerta para ondas de tsunami de um metro foi emitido para partes da costa nordeste.

A região faz parte do norte do Japão que foi devastado por um terramoto de 9,0 de magnitude, seguido de 'tsunami', que também causou um desastre nuclear.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até o momento não há relatos de mortos ou feridos, nem de danos materiais. O sismo provocou um corte de energia que afetou dois milhões de residências, 700 mil delas em Tóquio, segundo a empresa de energia TEPCO.

0時10分現在で、約209万軒の停電が発生しています。現在、復旧作業に努めております。 - 東京電力パワーグリッド株式会社 (@TEPCOPG) March 16, 2022

A companhia explicou na sua conta oficial do Twitter que estavam a verificar as operações da usina nuclear de Fukushina, que há onze anos, em 11 de março de 2011, entrou em colapso quando foi atingida por um tsunami que causou 18.500 mortos e desaparecidos.