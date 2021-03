Sismo de 7,2 no nordeste do Japão com aviso de tsunami

Sismo de magnitude 7,1 abala costa leste do Japão

A agência meteorológica do Japão (JMA) divulgou este sábado um comunicado sobre um alerta de tsunami, depois que um forte sismo de magnitude 7,2 que atingiu a costa nordeste daquele país asiático.

O terremoto ocorreu às 18.09 (9.09 em Portugal continental) nas águas do Pacífico, ao largo da região de Miyagi, com uma profundidade de 60 quilómetros, disse a JMA.

Não há relatos de danos provocados pelo sismo em Miyagi e as autoridades locais estão a inspecionar as instalações nucleares da região, de acordo com a imprensa local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou a intensidade do terremoto em magnitude 7,0. Este aviso de terremoto e tsunami chega poucos dias depois de o Japão assinalar 10 anos desde o catastrófico terremoto de magnitude 9,0 de 11 de março de 2011, que desencadeou um tsunami assassino. Foi o chamado desastre triplo afetou o nordeste do Japão, incluindo Miyagi.

No mês passado, a região foi abalada por outro forte terremoto que feriu dezenas de pessoas.

O Japão está situado no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo sudeste da Ásia e pela bacia do Pacífico.

O país é regularmente atingido por terremotos e possui rígidas regulamentações de construção destinadas a garantir que os edifícios possam suportar fortes tremores.