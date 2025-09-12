Revista de imprensa: Elevador da Glória, Bolsonaro e imigração marcam véspera de fim-de-semana

O antigo presidente brasileiro foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal do Brasil, por tentativa de golpe de estado, e a decisão histórica foi destaque nas capas de todos os jornais nacionais, e praticamente todos os internacionais, no dia em que o Público faz manchete com o facto de a AIMA ter dado ordem de expulsão a imigrantes com filhos portugueses e o Expresso dar conta de que a escolha de um cabo com núcleo de plástico poderá estar na origem do acidente do Elevador da Glória, segundo especialistas do Instituto Superior Técnico. Ainda no Expresso, destaque para o aumento do número de queixas de violência doméstica no país.No Jornal Económico, análise às consequências da saída do CEO da Vanguard Properties, que deixa os projetos turísticos da empresa com três potenciais compradores. Também um olhar para o impacto do Turismo em Lisboa, depois da tragédia do Elevador. O Jornal de Negócios, por seu lado, revela que a Teixeira Duarte e a Ferreira Construção decidiram formalizar uma candidatura conjunta para construir a fábrica da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira.Lá por fora, o The Wall Street Journal diz que as autoridades mostram alguma confusão nas buscas pelo assassino de Charlie Kirk, enquanto o Washington Post garante que esta se intensificou, tendo sido reveladas novas imagens do alegado homicida pelo FBI, durante esta madrugada. Na Europa, o The Guardian destaca a condenação de Bolsonaro, numa capa em que faz manchete com as explicações que o primeiro-ministro terá de dar sobre a decisão de demitir o seu embaixador Peter Mandelson, por alegadas ligaçãos a Jeffrey Epstein. O assunto é, aliás, o grande destaque de praticamente todos os diários britânicos esta sexta-feira. No El Pais, a manchete é Bolsonaro, com a “ameaça de violência” a sacudir a Europa em segundo lugar. No El Mundo, o destaque é para a reportagem sobre o ataque russo à Polónia, esta semana, com o testemunho dos habitantes que temem pela sua segurançaJá o Libération analisa os principais desafios do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, com especial enfoque nos impostos aos ultra-ricos, enquanto o Le Monde destaca o reforço de segurança pedido por Donald Trump.