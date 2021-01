Republicanos já não têm medo de criticar Trump mas ainda não lhe viram costas

Soldados da Guarda Nacional fazem uma pausa no interior do Capitólio. Quinze mil foram chamados para reforçar a segurança antes da tomada de posse de Biden.

Em 2019, não houve um único congressista republicano a votar a favor do impeachment do presidente Donald Trump. Desta vez, num histórico segundo processo de destituição, a história é diferente. Ainda antes da votação na Câmara dos Representantes, pelo menos cinco republicanos já tinham dito que iam votar a favor e a Casa Branca estaria a contar com a "traição" de uma dúzia. No final foram dez, numa votação com 232 votos a favor e 197 contra. A dúvida é saber se estamos diante do princípio da revolta dentro do Partido Republicano ou se este continuará a proteger o presidente, ciente da força que o seu apoio ainda representa para parte do eleitorado.

A maioria democrata na Câmara dos Representantes significa que o impeachment a Trump por "incitar à insurreição" vai avançar, independentemente do número de republicanos que o apoiem. Contudo, no Senado, as contas são mais complicadas, porque será preciso uma maioria de dois terços para destituir Trump - o que significa que 17 senadores republicanos terão de votar a favor. Algo que pode parecer difícil, mas Mitch McConnell (o ainda líder da maioria até à posse da vice-presidente Kamala Harris) já terá dito em privado que concorda com o processo. Apesar disso, não irá chamar os senadores de volta a Washington (os trabalhos estão suspensos até dia 19), pelo que será impossível julgar Trump antes de este sair da Casa Branca.

O processo poderá contudo continuar depois de dia 20 de janeiro, sendo o impeachment uma forma de os republicanos afastarem Trump das presidenciais de 2024. Isto porque, se a destituição for aprovada, bastará uma maioria simples para o impedir de concorrer a cargos públicos. Mesmo sem acesso ao Twitter ou às redes sociais, Trump não ficará por muito tempo fora da ribalta e se uma eventual candidatura não for rejeitada, possivelmente não deixará espaço de manobra ao partido nos próximos quatro anos. Se ele pessoalmente não puder ser candidato, será aberta a guerra interna para encontrar um sucessor - e o apoio de um ex-presidente que foi destituído poderá tornar-se tóxico.

"Nunca houve uma maior traição de um presidente dos EUA ao seu cargo e ao seu juramento à Constituição", disse a congressista Liz Cheney. A filha do ex-vice-presidente Dick Cheney , que é a terceira republicana mais importante na Câmara dos Representantes, foi uma das que anunciaram antes da votação que iria votar a favor do impeachment. Os apoiantes de Trump dizem que poderá esperar a resposta dos eleitores nas urnas.

As sondagens mostram que os eleitores republicanos se opõem ao impeachment e aqueles que ainda são leais ao presidente não hesitaram em usar esse argumento na hora de ir a votos. "Qualquer senador ou congressista que vote a favor do impeachment terá de enfrentar essa escolha nas próximas primárias", disse à AP o conselheiro de Trump, Jason Miller.

Muitos congressistas republicanos optaram ontem por denunciar novamente a violência que se viveu no Capitólio, na semana passada, defendendo que o presidente deveria ter de imediato agido para condenar o que se estava a passar. E defendem que Trump deverá assumir parte da responsabilidade pelo que aconteceu, tendo incitado a multidão com o seu discurso. Mas votam contra a destituição. "Acredito que um impeachment num curto espaço de tempo seria um erro", disse o líder da minoria republicana, Kevin McCarthy, considerando que isso "só iria dividir mais a nação". Na prática, criticaram o presidente e as suas ações, mas não ficam no seu currículo com um voto contra Trump.

Numa mensagem divulgada pelo gabinete de imprensa da Casa Branca, Trump lançou ontem um apelo contra a violência, os crimes e o vandalismo de qualquer tipo, quando há indicação de que estão a ser preparadas manifestações e ações violentas para o dia da tomada de posse de Biden. "Não é isto que eu represento, e não é isto que a América representa", escreveu. "Peço a todos os americanos que ajudem a aliviar a tensão e a acalmar a situação", acrescentou, com a palavra "todos" em maiúscula, podendo ser um aviso também para os próprios congressistas.

Mas mesmo aqueles que ficam totalmente do lado de Trump também terão de enfrentar as consequências: várias empresas prometeram cortar todas as doações políticas a qualquer um dos 147 republicanos que votaram na semana passada para rejeitar a vitória de Biden, perpetuando falsas alegações por parte de Trump de que as eleições foram fraudulentas.

