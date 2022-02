Reino Unido dá luz verde a vacinação a crianças dos 5 aos 11 anos

O Reino Unido deu esta quinta-feira luz verde à vacinação universal contra a covid-19 a crianças entre os 5 e os 11 anos. A recomendação, não urgente, surge num documento do Departamento de Saúde (o equivalente à DGS) com data de 16 de fevereiro.

Nele é estipulado que estas crianças podem ser vacinadas com duas doses da vacina mRNA da Pfizer, com um espaço de 12 semanas entre administrações.

É também esclarecido que esta medida surge na sequência do conhecimento adquirido com a vacinação a crianças nesta faixa etária que estivessem em situações de risco (em contacto com pessoas infetadas ou com outras doenças).

No mesmo documento é ainda sublinhado que este programa de vacinação trará vantagens na redução da complexidade do programa escolar relativamente à covid-19.