Rainha Isabel II está infetada com covid-19

Principe Carlos honrado com desejo de Isabel II de tornar Camilla rainha consorte

A Rainha Isabel II, de Inglaterra, testou positivo para a covid-19, revelou este domingo o Palácio de Buckingham.

A rainha, de 95 anos, tem "sintomas ligeiros semelhantes aos de uma constipação", mas espera continuar a cumprir o seu calendário de "tarefas ligeiras" esta semana, na sua residência no Castelo de Windsor, segundo os assessores da Casa Real britânica.

Isabel II "continuará a receber assistência médica e seguirá todas as orientações apropriadas", informou o Palácio de Buckingham numa declaração.

Esta notícia surge poucos dias após Camila, Duquesa da Cornualha e Príncipe Carlos testarem positivo ao coronavírus. A Rainha esteve recentemente em contacto com o seu filho Carlos, dois dias antes de ele testar positivo ao SARS-CoV-2.

A Rainha celebrou há duas semanas os 70 anos da sua entronização após a morte do pai, Jorge VI, embora as cerimónias oficiais do Jubileu de Platina estejam apenas previstas para junho.

Segundo os 'media' britânicos, a monarca recebeu três doses da vacina contra a covid-19.