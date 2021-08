Homem numa carrinha faz ameaça de bomba perto do Capitólio

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A polícia norte-americana está a investigar esta quinta-feira a eventual existência de um engenho explosivo numa carrinha perto do Capitólio e evacuou a área à volta do edifício, disseram dois agentes à agência noticiosa Associated Press.

A polícia do Capitólio, edifício onde funciona o parlamento dos Estados Unidos, disse que os agentes estavam "a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso". Este edifício fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal.

Na mesma zona, a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, também foi evacuada pela polícia, assim como um prédio de escritórios do Senado e a sede do Comité Nacional Republicano.

Aqueles dois agentes, que não quiseram ser identificados por não estarem autorizados a falar, disseram que os investigadores estão a tentar determinar se o dispositivo podia ser acionado e se funcionava.

Entretanto, o FBI adiantou que também se juntou à investigação.

A imprensa norte-americana diz que um homem numa carrinha fez a ameaça de bomba e que a polícia e o FBI enviaram negociadores para tentarem apanhar o suspeito.

Em janeiro, um dia antes de milhares de manifestantes pró-Trump terem invadido o Capitólio, foi deixada uma bomba perto da sede nacional do Partido Democrata, não muito distante do Capitólio.

Em abril, um homem bateu com um carro nas barreiras do Capitólio, matando um oficial da Polícia do Capitólio antes de ter sido baleado e morto.

