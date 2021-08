Pentágono "em segurança" após tiroteio em estação de autocarros que serve edifício

A Agência de Proteção da Força do Pentágono reabriu o Pentágono e disse que o edifício está seguro, após o encerramento provocado esta segunda-feira por um tiroteio ocorrido na estação de autocarros que serve uma das entradas.

"A cena do incidente está segura. Ainda é uma cena de crime ativa", escreveu a Agência na sua conta oficial de Twitter, pedindo a toda a gente que se mantenha longe das plataformas de embarque no Pentagon Transit Center.

"O Pentágono levantou o encerramento e reabriu", disse a Agência, referindo que várias zonas ainda estão bloqueadas, incluindo a entrada para a zona de transportes do Metro Bus.

A plataforma é usada por milhares de empregados do Pentágono diariamente, sendo que os transportes foram desviados da área.

O Arlington Now citou uma testemunha, Dave Statter, que disse ter ouvido "pelo menos uma dúzia de disparos" e assistiu a manobras de ressuscitação em duas vítimas caídas no chão.

O departamento de bombeiros e paramédicos da zona, Arlington Fire & EMS, confirmou no Twitter que a equipa encontrou "múltiplos pacientes" no cenário do incidente.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), por causa do incidente, o Pentágono foi colocado em estado de alerta máximo.

Citando os Serviços de Segurança do Departamento de Defesa norte-americano, a AFP refere que os funcionários do Pentágono foram chamados por alto-falantes para permanecerem dentro do prédio, depois dos disparos.

A estação de televisão local WUSA mostrou várias ambulâncias e veículos da polícia na zona em redor do Pentágono.

Pentágono esteve totalmente fechado

O incidente ocorreu próximo da estação de metropolitano que faz parte do Pentagon Transit Center, segundo revelou a Agência de Proteção da Força de Proteção do Pentágono na rede social Twitter.

"O Pentágono está atualmente em alerta máximo devido a um incidente na estação de metro. Pedimos ao público que evite a área", lê-se na publicação no Twitter da Força de Proteção do Pentágono.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. - Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

De acordo com informações de vários repórteres e meios de comunicação norte-americanos na rede social Twitter, há relatos de vários feridos.

The Pentagon is locked down w/ no personnel allowed outside due to a "shooting event" according to the Pentagon Force Protection Agency, @barbarastarrcnn reports. The event occurred outside the building at the Metro Bus platform, used by thousands of Pentagon personnel everyday. - Kylie Atwood (@kylieatwood) August 3, 2021

Multiple patients were found after a shooting outside the Pentagon, Arlington Fire & EMS said. https://t.co/hmkvAmxeEQ https://t.co/7SQ8GwZNPp - NBCWashington (@nbcwashington) August 3, 2021

Fonte do Pentágono indicou que o edifício foi encerrado devido a "atividade policial".

As composições do metropolitano e do Metro Bus foram obrigadas a contornar o Pentágono devido à investigação policial em curso.

Numerosas unidades médicas e policiais do condado de Arlington estão a chegar ao Pentágono, face aos relatos de um atirador ativo na plataforma do metropolitano.

Segundo reportou a cadeia de televisão norte-americana CNN, o incidente ocorreu do lado de fora de um prédio, na plataforma do Metro Bus, uma das principais entradas do Pentágono, utilizada diariamente por milhares de pessoas.

em atualização