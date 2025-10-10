Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Partidos deixam governo de Lula mas ministros recusam-se a sair
Ricardo Stuckert / PR
Partidos deixam governo de Lula mas ministros recusam-se a sair

Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, do Desporto, são afastados pelas direções de União Brasil e Progressistas, agora alinhados à oposição, por desafiarem decisão partidária. "Ficamos", dizem.  
