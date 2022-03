Tereza Cristina, 67 anos, anunciou a saída do Partido Social Liberal (PSL) para assinar pelo Partido Progressista (PP), onde vai militar nos próximos quatro anos. "Venho para somar, não para dividir", disse a ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, que será apresentada aos simpatizantes do partido no dia 20. Em privado, Ciro Nogueira, presidente do PP, já dava a contratação como certa, ainda antes do início da janela partidária, uma espécie de mercado de transferências de políticos no Brasil.

Essa janela abriu dia 3 e vai durar até 1 de abril, período no qual todos os cerca de 30 partidos do país podem atrair deputados com vista às eleições gerais de 2 e 30 de outubro. E os parlamentares procurarem os melhores destinos para prosseguirem as suas carreiras políticas. A regra política no Brasil lembra a janela de mercado de transferências de jogadores de futebol da FIFA no mês de janeiro - e uma e outra são, de facto, parecidas.