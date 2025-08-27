OpenAI anuncia alterações ao ChatGPT para identificar situações de crise mental

A OpenAI anunciou alterações nos seus modelos de inteligência artificial (IA) para que identifiquem situações de crise mental durante as conversas com o ChatGPT, com novas salvaguardas e bloqueios de conteúdo.O ChatGPT já conta com uma série de medidas que são ativadas quando detetam numa conversa que os utilizadores tentam autoflagelar-se ou expressam intenções suicidas, oferecendo recursos para procurar ajuda de especialistas, bloqueando conteúdo sensível ou ofensivo, não respondendo aos seus pedidos e tentando dissuadi-los.Também são ativadas quando os utilizadores partilham a sua intenção de causar danos a outros, o que também pode implicar a desativação da conta e a denúncia às autoridades, caso os revisores humanos considerem que existe um risco.As medidas são reforçadas no caso de os utilizadores serem menores de idade, avança a OpenAI.Especificamente, a empresa irá melhorar a deteção em conversas longas, uma vez que, “à medida que a conversa [entre o utilizador e o chatbot] aumenta, parte do treino de segurança do modelo pode deteriorar-se”, segundo explica a OpenAI.As alterações também visam reforçar o bloqueio de conteúdo, como imagens de automutilação.Além disso, a OpenAI está a explorar maneiras de colocar os utilizadores em contacto com familiares e não apenas com os serviços de emergência.“Isso pode incluir mensagens com um único clique ou chamadas para contactos de emergência, amigos ou familiares, com sugestões de linguagem para tornar o início da conversa menos intimidante”, explica a empresa dona do ChatGPT.A OpenAI anunciou estes trabalhos na terça-feira, no mesmo dia em que Matt e Maria Raine, pais de Adam Raine, um adolescente de 16 anos que se suicidou em abril, processaram a empresa devido ao papel que o ChatGPT desempenhou, conforme relata o The New York Times.Os pais acusam o ‘chatbot’ de priorizar a interação com o modelo em detrimento da segurança do menor. .EUA. Pais de adolescente acusam ChatGPT de incentivar filho a suicidar-se e avançam com ação judicial. No início de agosto, um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital citado pela Associated Press (AP), concluiu que o ChatGPT é capaz de fornecer informações e instruções sobre comportamentos prejudiciais para jovens, como o uso de drogas ou distúrbios alimentares.O estudo analisou mais de três horas de interações entre o ‘chatbot’ e investigadores que se fizeram passar por adolescentes vulneráveis, sendo que, embora o modelo de IA tenha emitido avisos contra atividades arriscadas, continuava a fornecer planos detalhados sobre comportamentos prejudiciais.Os investigadores do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH - Center for Countering Digital Hate, em inglês) repetiram as suas perguntas em grande escala, classificando mais de metade das 1.200 respostas do ChatGPT como perigosas..Já há pedidos de ajuda sobre imagens sexuais de menores criadas com IA.Microsoft disponibiliza gratuitamente o GPT-5 da OpenAI no Copilot