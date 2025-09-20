Objeto suspeito leva à evacuação do Terminal 2 do Aeroporto de Dublin. Situação já foi controlada

O Terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi evacuado na manhã deste sábado, 20 de setembro, depois de um objeto suspeito ter sido detetado durante os controlos de segurança. A operação levou à mobilização da polícia e das forças armadas, num cenário de grande movimentação de passageiros. A situação já foi normalizada. A notícia foi avançada pelo Irish Examiner, que detalha que a Guarda Siochána confirmou o início da ocorrência pouco antes do meio-dia.O Exército enviou uma equipa especializada em desativação de explosivos, enquanto a unidade antiterrorista da polícia também foi chamada, em cumprimento dos protocolos previstos nestas situações.Imagens e vídeos mostram centenas de passageiros a sair do terminal e a concentrarem-se no exterior, com o trânsito a aumentar nas imediações do aeroporto..A administração do aeroporto disse que o encerramento foi feito por “medida de precaução”, assegurando que a prioridade é a segurança de passageiros e funcionários. Os viajantes foram encaminhados para pontos de reunião designados e alertados para eventuais impactos nos horários de voo.Apesar da evacuação, as partidas do Terminal 2, utilizado pela Aer Lingus, decorriam de forma regular. Entre elas, estavam voos para Boston, Manchester, Donegal e São Francisco. Do lado das chegadas, três voos registaram atrasos, enquanto os restantes sete seguiam dentro do horário. Terminal reabre após alertaDe acordo com notícias avançadas pela Reuters, o Aeroporto de Dublin confirmou que o Terminal 2 já reabriu após um encerramento temporário motivado pelo alerta de segurança. “O Terminal 2 recebeu luz verde. Os passageiros vão regressar em breve e os voos deverão retomar dentro de 30 minutos”, lê-se num comunicado do aeroporto reproduzidoA polícia não adiantou mais detalhes sobre o incidente. O aeroporto acrescentou ainda que enfrenta pequenos constrangimentos devido a uma falha informática que está a afetar vários terminais na Europa..Ciberataque causa perturbações nos aeroportos europeus, incluindo Bruxelas e Heathrow