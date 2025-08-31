O queijo mais caro do mundo é espanhol e foi vendido por 37 mil euros

O queijo Cabrales bateu pela quinta vez o recorde do queijo mais caro do mundo: o restaurante El Llagar de Colloto, em Oviedo, arrematou uma peça da queijaria Ángel Díaz Herrero por 37 mil euros num leilão realizado este domingo (31 de agosto) durante o Concurso de Queijos Cabrales, realizado no concelho com o mesmo nome nas Astúrias.Assim, tanto a queijaria, gerida por Encarnación Bada, como o restaurante vencedor, gerido por Iván Suárez, são vencedores repetidos do concurso e do leilão, segundo a agência espanhola EFE. .No ano passado esta dupla também tinha sido a distinguida -- o queijo custou então 36 mil euros -- repetindo a distinção no Livro dos Recordes do Guinness. Aliás, o restaurante tem o recorde desde 2018, quando inscreveu pela primeira vez o nome nesse livro, depois de pagar 14.300 euros por um queijo Cabrales. O queijo Cabrales é um tipo de queijo azul, maturado nas grutas naturais que existem nos Picos da Europa.A produtora do queijo vencedor, Encarnación Bada, explicou que este tem pouco mais de dois quilos e é feito com leite de vaca maturado desde dezembro a uma altitude de 1.500 metros, na gruta de Los Mazos. "Dá muito trabalho levá-lo até à gruta a estas alturas, onde nem os carros conseguem chegar", comentou, citada pela agência Europa Press.