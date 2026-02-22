O Carnaval correu mal a Lula no sambódromo e na política
O Carnaval correu mal a Lula no sambódromo e na política

Além de ter sido homenageado pela escola que ficou em último, presidente corre risco de inelegibilidade por “campanha antecipada”. Pode perder votos de conservadores e evangélicos criticados no samba.
João Almeida Moreira
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Evangélicos
Carnaval
conservadores
edição impressa

