Novo balanço: Sismo no Haiti fez 304 mortos

O terramoto de magnitude 7,2 que sacudiu o Haiti na manhã deste sábado fez pelo menos 304 mortos e danos a propriedades neste país caribenho que ainda se recupera do devastador terremoto de 2010 e sofre uma crise social e política em plena pandemia de covid-19.

O terramoto, que fez tremer as casas e obrigou os habitantes a procurar abrigo, ocorreu a 12 km da cidade de São Luís do Sul, localizada a 160 km da capital haitiana, Port au Prince, segundo dados do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo fez pelo menos 304 mortos, segundo balanço divulgado à noite por Jerry Chandler, diretor de Proteção Civil do Haiti, em conferência de imprensa.

Hospitais das regiões mais afetadas pelo sismo já se encontram em dificuldades para prestar ajuda de emergência. Pelo menos três centros de saúde nas cidades de Pestel, Corailles e Roseaux estão sem capacidade para receber mais pacientes, segundo Jerry Chandler, diretor da Proteção Civil.

"As casas e os muros que as cercam desabaram. O telhado da catedral caiu", detalhou Job Joseph, residente da cidade de Jeremie, no extremo oriente do Haiti.

O Haiti declarou estado de emergência em resposta à catástrofe e o presidente americano, Joe Biden, aprovou uma ajuda "imediata" para o país caribenho.