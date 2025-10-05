Nepal: Morreram 47 pessoas devido a deslizamentos de terras e inundações

Trinta e cinco pessoas morreram em deslizamentos de terra separados no distrito de Ilam, no leste, na fronteira com a Índia, afirmou Kalidas Dhauboji, porta-voz da Força Policial Armada, citado pela Reuters.Nove pessoas continuam desaparecidas após terem sido levadas pelas inundações e outras três morreram devido a quedas de raios noutras partes do Nepal, acrescentou ainda. "Os esforços de resgate pelas pessoas desaparecidas continuam", disse Shanti Mahat, porta-voz da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal.Do outro lado da fronteira, na região montanhosa de Darjeeling, no leste da Índia, em Bengala Ocidental, pelo menos sete pessoas morreram devido a deslizamentos de terra após fortes chuvas, de acordo com relatos da mídia local.“Sete corpos já foram recuperados dos escombros. Temos informações sobre mais duas pessoas. Estamos a trabalhar para recuperar os seus corpos também», disse Abhishek Roy, um oficial da polícia do distrito de Darjeeling, no domingo, de acordo com uma publicação da agência de notícias indiana ANI na plataforma de mídia social X.Várias estradas foram bloqueadas ou destruídas por inundações, deixando centenas de passageiros retidos, informaram as autoridades."Os voos domésticos estão bastante prejudicados, mas os voos internacionais estão a operar normalmente", adiantou ainda Rinji Sherpa, porta-voz do aeroporto de Katmandu, o maior aeroporto internacional do Nepal.Centenas de pessoas morrem todos os anos em deslizamentos de terra e inundações repentinas, comuns no Nepal, um país predominantemente montanhoso, durante a estação das monções, que normalmente começa em meados de junho e continua até meados de setembro.Autoridades meteorológicas afirmaram que as chuvas deverão continuar a atingir o país himalaico até segunda-feira, 6 de outubro, e as autoridades afirmaram que estão a tomar "o máximo cuidado e precauções" para ajudar as pessoas afetadas pelo desastre.