Navio encalhado no Suez pode ser resultado de "erro técnico ou humano"

Uma foto divulgada pela Autoridade do Canal do Suez

O presidente da Autoridade do Canal do Suez (SCA) disse este sábado que o vento forte não era a principal razão para o encalhamento do porta-contentores MV Ever Given.

"Os ventos fortes e as condições meteorológicas não foram a principal razão para o encalhamento do navio, pode ter havido erro técnico ou humano", disse Osama Rabie, numa conferência de imprensa no Suez, citado pela AFP.

O presidente da Autoridade do Canal do Suez disse ainda não poder dizer quando este importante canal marítimo, bloqueado desde terça-feira pelo porta-contentores "Ever Given", será desbloqueado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É difícil avançar uma data para resolver o problema", disse Rabie, citado pela Lusa, na conferência de imprensa na sede daquela Autoridade, na cidade de Ismailia, naquela que foi a sua primeira aparição pública perante os jornalistas.

Osama Rabie afirmou-se, ainda assim, otimista quanto à possibilidade de o enorme navio ser desencalhado pelos 14 rebocadores que desde sexta-feira o tentam mover, embora tal esteja dependente de uma maré favorável. "Podemos acabar hoje ou amanhã [sábado ou domingo], dependendo da resposta do navio".



Rabie disse aos jornalistas que até sexta-feira foram movidas 20 mil toneladas do Ever Given. Também foram retiradas 9 mil toneladas de água.

A crise no canal do Suez tem efeitos na cadeia de abastecimento mundial, forçando as empresas a considerar opções mais dispendiosas pelo sul de África, pela cabo da Boa Esperança, o que se representa, em média, mais 12 dias de viagem.

Vários especialistas tinham atribuído o encalhamento do navio porta contentores a uma tempestade areia que impediu a visibilidade. Nos mais de 200 navios em espera estão biliões de euros em mercadorias que deveriam chegar à Europa e Ásia.

A situação também tem impacto nos cofres do Egito que estão privados de receitas na ordem dos 12 milhões de dólares por dia.

Com a dimensão de aproximadamente quatro campos de futebol, o Ever Given está encalhado na diagonal do Canal do Suez, bloqueando a travessia em ambos os sentidos.

Desde terça-feira que está encalhado no Canal de Suez o barco porta-contentores "Ever Given", com 400 metros de comprimento e uma capacidade superior a 200 mil toneladas.

O encalhamento bloqueou esta rota entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, deixando mais de 230 navios à espera para poderem avançar.

Um relatório da seguradora francesa Euler Hermes, filial da alemã Allianz, estima que o encerramento do canal pode custar ao comércio internacional, por dia, entre seis mil milhões e dez mil milhões de dólares (entre 5.100 milhões e 8.500 milhões de euros).