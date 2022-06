NASA junta-se à caça aos OVNIs

A NASA passou oficialmente a levar a sério os Objetos Voadores Não Identificados (OVNI). A agência espacial norte-americana anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um novo projeto que recrutará cientistas de topo para examinar fenómenos aéreos não identificados - um assunto que há muito fascina o público e qur recentemente ganhou a atenção ao mais alto nível do Congresso.

O projeto começará no início do outono e durará cerca de nove meses, com foco na identificação dos dados disponíveis, recolha de novos dados no futuro e tentar perceber como pode a NASA analisar as descobertas e tentar contribuir para avanços científicos nesta área.

"Ao longo de décadas, a NASA respondeu à chamada para enfrentar alguns dos mistérios mais desconcertantes que conhecemos, e isto não é diferente", disse Daniel Evans, cientista da NASA responsável pela coordenação do estudo.

Enquanto as sondas e rovers da NASA vasculham o sistema solar em busca de fósseis de micróbios antigos, e os seus astrónomos procuram as chamadas "tecnoassinaturas" em planetas distantes em busca de sinais de civilizações inteligentes, esta é a primeira vez que a agência se dedicará, oficialmente, à investigação fenómenos inexplicáveis ​​nos céus da Terra.

Com acesso a uma ampla gama de ferramentas científicas, a NASA está bem posicionada não apenas para desmistificar os OVNIs e aprofundar a compreensão científica, mas também para encontrar maneiras de mitigar os fenómenos, uma parte fundamental da sua missão de garantir a segurança das aeronaves, disse o cientista-chefe da agência, Thomas Zurbuchen.

O anúncio ocorre numa altura em que o estudo de OVNIs, que já foi um ramo de investigação mal visto, está a ganhar mais força e aceitação junto das instituições governamentais.

No mês passado, o Congresso norte-americano realizou uma audiência pública sobre OVNIs, enquanto um relatório dos serviços de inteligência dos EUA no ano passado catalogou 144 avistamentos nos céus sem explicação racional. E não descartou uma possível origem alienígena.

O estudo da NASA será independente do Grupo de Sincronização de Gestão e Identificação de Objetos Aerotransportados - a unidade criada pelo Pentágono para estudar OVNIs - , mas a agência espacial "coordenou amplamente todo o governo sobre como aplicar as ferramentas da ciência" nesta matéria, afirmou a NASA em comunicado.

Para o astrofísico David Spergel, que liderará a investigação da NASA, a primeira tarefa do grupo será identificar a extensão dos dados disponíveis, de fontes que incluem civis, governo, organizações sem fins lucrativos e empresas.

Outro objetivo abrangente da NASA é aprofundar a credibilidade neste campo de estudo.

"Existe um grande estigma associado a estes fenómenos entre a comunidade de aviação", disse Daniel Evans. "Uma das coisas que esperamos fazer, como parte deste estudo, ao simplesmente falar sobre isto abertamente, é ajudar a remover parte do estigma associado ao fenómeno, e isso resultará, obviamente, em maior acesso a dados, mais relatórios, mais avistamentos."